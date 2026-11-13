СМИ: польские дипломаты вернутся в Сирию после 14 лет отсутствия

В январе в Дамаске планируется открытие польского посольства после 14 лет отсутствия в этой стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно RMF FM.

Польский дипломатический персонал был выведен из страны в связи с войной, начавшейся в 2012 году.

Сейчас в Дамаске находится польский уполномоченный, который отвечает за подготовку помещения польского дипломатического представительства к приему персонала.

Речь идет прежде всего о ремонте здания, которое было покинуто более десяти лет назад. Хотя объект и не пострадал в результате военных действий, он нуждается в обновлении.

Уже начаты процедуры отбора подрядчиков для выполнения работ.

Возвращение польских дипломатов в Сирию обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это решение Брюсселя углубить сотрудничество с Дамаском на фоне стремления Запада ослабить российское влияние в стране. Во-вторых, значительный интерес к сирийскому рынку проявляют польские компании, которые хотят принять участие в восстановлении страны после войны.

Напомним, в августе США официально отменили статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

В мае 2025 года ЕС снял экономические санкции с Сирии.

В декабре 2024 года в результате стремительного наступления сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" был свергнут режим Башара Асада, правившего Сирией более 20 лет. Асад бежал в Россию.