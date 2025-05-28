ЄС зняв економічні санкції з Сирії

Рада Європейського Союзу ухвалила правові акти, що скасовують усі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком тих, які залишаються чинними з міркувань безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Таким чином, ЄС формалізував політичне рішення, оголошене 20 травня 2025 року, з метою підтримати сирійський народ у процесі возз’єднання країни та відбудови інклюзивної, плюралістичної й мирної Сирії.

У межах цього підходу Рада ЄС також виключила 24 сирійські компанії та організації з санкційного списку. Серед них – Центральний банк Сирії, інші банки, а також компанії, що працюють у стратегічно важливих секторах економіки: нафтогазовидобуванні, переробці нафти, бавовняній промисловості та телекомунікаціях.

Деякі зі знятих обмежень стосувалися медіаорганізацій і телеканалів.

Водночас ЄС залишив чинними індивідуальні санкції проти осіб і структур, пов’язаних із режимом Башара Асада, продовживши їх дію до 1 червня 2026 року.

Це рішення ухвалене відповідно до зобов’язань ЄС із підтримки мирного політичного переходу в Сирії та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, у зв’язку зі спалахом насильства на сирійському узбережжі в березні 2025 року, ЄС запровадив нові санкції у межах свого глобального режиму санкцій за порушення прав людини. Обмежувальні заходи торкнулися двох осіб і трьох організацій, яких звинувачують у серйозних порушеннях прав людини.

Рада ЄС заявила, що й надалі стежитиме за розвитком ситуації в Сирії і готова запроваджувати нові санкції проти тих, хто підриває стабільність у країні або причетний до порушень прав людини.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.