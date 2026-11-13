Німеччина готується запропонувати кандидатів на посади в Європейському центробанку

Найближчими днями Німеччина висуне пропозицію щодо комплексу кандидатур на три найвищі посади в Європейському центральному банку.

Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у кулуарах неформального засідання лідерів ЄС у Дубліні, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Мерца, Німеччина зокрема висуне пропозицію щодо того, хто може обійняти посаду голови ЄЦБ після того, як Крістін Лагард піде у відставку.

"Ми маємо намір представити німецьку пропозицію наступного тижня. Переговори тривають, але домовленості ще не досягнуто", – сказав канцлер Німеччини.

Також він згадав про "дуже інтенсивні обговорення" щодо цих призначень.

Як зазначається, Німеччина прагне зберегти свою присутність у складі Виконавчої ради ЄЦБ, що складається з шести осіб, після того як у січні зі своєї посади піде Ізабель Шнабель, яка курує ринкові питання. Водночас вона відіграватиме вирішальну роль у виборі наступника Лагард, яка залишить посаду в лютому.

Третя посада, що звільняється, – це посада головного економіста Філіпа Лейна, термін повноважень якого закінчується в травні.

Варто зауважити, що у серпні ЗМІ писали, що Всесвітній економічний форум намагався переконати Лагард обійняти посаду його наступної голови, й вона, схоже, готова це зробити.

А наприкінці вересня вона відкинула можливість своєї участі у виборах президента Франції, заявивши, що це "не найкраща ідея". Водночас, за даними громадської думки, Лагард могла б отримати приблизно стільки ж голосів, скільки правоцентристський кандидат Едуар Філіпп, якби балотувалася на президентських виборах у Франції наступного року.