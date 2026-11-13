Германия готовится предложить кандидатов на должности в Европейском центробанке

В ближайшие дни Германия выдвинет предложение по комплексу кандидатур на три высшие должности в Европейском центральном банке.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах неформального заседания лидеров ЕС в Дублине, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Мерца, Германия, в частности, выдвинет предложение о том, кто может занять пост главы ЕЦБ после того, как Кристин Лагард уйдет в отставку.

"Мы намерены представить немецкое предложение на следующей неделе. Переговоры продолжаются, но договоренность еще не достигнута", – сказал канцлер Германии.

Также он упомянул об "очень интенсивных обсуждениях" по поводу этих назначений.

Как отмечается, Германия стремится сохранить свое присутствие в составе Исполнительного совета ЕЦБ, состоящего из шести человек, после того как в январе со своего поста уйдет Изабель Шнабель, курирующая рыночные вопросы. В то же время она будет играть решающую роль в выборе преемника Лагард, которая покинет пост в феврале.

Третья освобождающаяся должность – это должность главного экономиста Филипа Лейна, срок полномочий которого истекает в мае.

Стоит отметить, что в августе СМИ писали, что Всемирный экономический форум пытался убедить Лагард занять пост его следующего председателя, и она, похоже, готова это сделать.

А в конце сентября она отклонила возможность своего участия в выборах президента Франции, заявив, что это "не самая лучшая идея". В то же время, по данным опросов общественного мнения, Лагард могла бы получить примерно столько же голосов, сколько правоцентристский кандидат Эдуар Филипп, если бы баллотировалась на президентских выборах во Франции в следующем году.