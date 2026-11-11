У Франції виміряли рейтинг глави Європейського центробанку Лагард, якби вона йшла у президенти

Крістін Лагард, яка залишає посаду президентки Європейського центрального банку, могла б отримати приблизно стільки ж голосів, скільки правоцентристський кандидат Едуар Філіпп, якби балотувалася на президентських виборах у Франції наступного року.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного на замовлення Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням інституту Cluster17, Лагард отримала б 14% голосів, якби висунула свою кандидатуру замість Філіппа, який у разі участі у виборах міг би розраховувати на 13,5% за аналогічного переліку кандидатів.

Лагард, яка майже два десятиліття тому обіймала посаду міністерки економіки Франції в уряді колишнього президента Ніколя Саркозі, раніше виключала можливість своєї участі у президентських виборах.

Однак її рішення достроково залишити посаду в ЄЦБ у лютому наступного року знову спричинило припущення, що вона може долучитися до перегонів, у яких центристським кандидатам поки не вдається здобути достатню підтримку.

За вкрай малоймовірного сценарію, у якому Лагард балотувалася б одночасно з Філіппом та кількома кандидатами, які нещодавно оголосили про намір брати участь у виборах, вона б отримала 8% підтримки.

В обох сценаріях, за прогнозами, перше і друге місця посіли б ультраправа кандидатка Марін Ле Пен і ліворадикальний політик Жан-Люк Меланшон відповідно. Це дозволило б їм вийти до другого туру президентських виборів, який відбудеться у травні наступного року.

Опитування Cluster17 стало першим публічним дослідженням, що перевірило підтримку потенційної кандидатури Лагард.

Раніше Лагард називала свою можливу участь у президентських виборах "зовсім невдалою ідеєю". Однак після оголошення 29 жовтня про дострокове завершення роботи в ЄЦБ вона уникає прямої відповіді на запитання про свої політичні плани.

Лагард залишить посаду президентки ЄЦБ 7 лютого наступного року – приблизно за місяць до завершення офіційного терміну подання заявок на участь у президентських виборах.