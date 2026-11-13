Сибіга та глава МЗС Швеції поспілкувалися щодо графіка постачання Gripen

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Абу-Дабі зустрівся зі своєю шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард.

Про це повідомило МЗС у п’ятницю, 13 листопада, передає "Європейська правда".

Зустріч відбулася на полях форуму Sir Bani Yas в Абу-Дабі. Глава МЗС подякував шведській колезі за послідовне лідерство її країни.

Під час зустрічі міністри зосередилися на зміцненні протиповітряної оборони України та захисті енергетичної системи напередодні зими.

"Обговорили графік постачання літаків Gripen, посилення тиску на Росію та просування України на шляху до вступу в ЄС. Наша позиція чітка: Росії не місце в міжнародному спорті, доки вона продовжує війну проти України. Особливо вдячний Марії за її активну позицію на підтримку посилення та прискорення міжнародної допомоги Україні", – додав Сибіга.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на прибуття шведських винищувачів Gripen до України у січні-лютому.

У жовтні стало відомо, що Швеція надасть Україні підтримку у розмірі 500 млн крон (майже 45 млн євро) у рамках нового пакета допомоги.