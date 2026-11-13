Сибига и глава МИД Швеции обсудили график поставок Gripen

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Абу-Даби со своей шведской коллегой Марией Мальмер-Стенергард.

Об этом сообщило МИД в пятницу, 13 ноября, передает "Европейская правда".

Встреча состоялась в рамках форума Sir Bani Yas в Абу-Даби. Глава МИД поблагодарил шведскую коллегу за последовательное лидерство её страны.

В ходе встречи министры сосредоточились на укреплении противовоздушной обороны Украины и защите энергетической системы в преддверии зимы.

"Обсудили график поставок самолетов Gripen, усиление давления на Россию и продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС. Наша позиция четкая: России не место в международном спорте, пока она продолжает войну против Украины. Особенно благодарен Марии за ее активную позицию в поддержку усиления и ускорения международной помощи Украине", – добавил Сибига.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает прибытия шведских истребителей Gripen в Украинув январе-феврале.

В октябре стало известно, что Швеция предоставит Украине помощь в размере 500 млн крон (почти 45 млн евро) в рамках нового пакета помощи.