Лидеры ЕС определились с представительством Европы на переговорах о мире в Украине

Лидеры Европейского Союза согласовали формат представительства Европы на предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом на пресс-конференции в Дублине после неформального саммита лидеров ЕС заявил президент Евросовета Антониу Кошта, сообщает "Европейская правда".

По словам Кошты, позиция ЕС ясна: безопасность Европы начинается с безопасности Украины, и ЕС приветствует все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привести Россию за стол переговоров.

"Мы всячески поддерживаем этот процесс и надеемся, что он даст конкретные результаты. Сегодня лидеры договорились, что нашей европейской командой для переговоров о мире в Украине являются институты Европейского Союза и страны Е5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. – Ред.)", – сказал Кошта.

По его словам, принципы и позиции ЕС в этих переговорах остаются хорошо известными, и европейская команда будет продолжать действовать в тесной координации и полном единстве.

"Европа должна говорить одним четким и единым голосом. Во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и безопасность нашей страны", – сказал он.

Издание Politico ранее сообщало, что страны E5 будут представлены на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

СМИ сообщали, что страны ЕС разделились на три лагеря по поводу представителя на переговорах с РФ.