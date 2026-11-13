Politico: лідери ЄС наблизились до узгодження формату перемовників щодо України

Лідери ЄС наблизилися до домовленості про формат перемовників на переговорах щодо України, до якого увійдуть представники п’яти європейських країн, а також Єврокомісії та Європейської ради.

Про це виданню Politico повідомили двоє посадовців і дипломат, пише "Європейська правда".

Ідея полягає у тому, щоб у переговорах на технічному рівні брали участь країни E5 – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща, а також представники інституцій ЄС, зокрема Європейської комісії та Європейської ради.

За словами одного з посадовців, країни будуть представлені на рівні радників з питань національної безпеки.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта дав зрозуміти, що ЄС поки не визначився з тим, хто представлятиме блок у потенційних переговорах з РФ.

Медіа повідомляли, що країни ЄС розділились на три табори щодо представника на переговорах з РФ.