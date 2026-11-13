ЗМІ: країни ЄС розділились на три табори щодо представника на переговорах з РФ

Лідери країн ЄС, які зібралися в Дубліні, в п'ятницю, 13 листопада, продовжать суперечки щодо того, хто має представляти їх на переговорах щодо завершення війни в Україні; в обговоренні фігурують щонайменше три варіанти представництва.

Про це йдеться у матеріалі Politico, яке поспілкувалося з дипломатами та посадовцями ЄС, пише "Європейська правда".

ЄС не має єдності в питанні, кого саме слід відправити на переговори про завершення війни в Україні: європейські дипломати та посадовці повідомили, що блок розділився щонайменше на три табори.

В одному з них зростає підтримка президента Європейської ради Антоніу Кошти, чия посада робить його природним кандидатом на представництво блоку. В іншому таборі – Франція та Німеччина, які не бажають віддавати Брюсселю свої місця за столом переговорів.

Найменш численною групою є прихильники кандидатури глави дипломатії ЄС Каї Каллас. Головна дипломатка Євросоюзу є очевидним вибором, якби не її жорстка позиція щодо Росії, яка, на думку деяких дипломатів, може відштовхнути Кремль і зробити її перешкодою.

"Про це можна було б навіть зняти телешоу. Але найцікавіше ми залишили на завтра", – пожартував про ці дискусії прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у четвер в інтерв’ю Politico, що свідчить про те, наскільки гострими стали розбіжності серед лідерів.

Антоніу Кошта є кандидатом, який користується найширшою підтримкою серед столиць країн ЄС. Його інституційна роль надає йому повноваження представляти лідерів блоку на світовій арені, а його досвід колишнього прем’єр-міністра Португалії забезпечують йому певну нейтральність, за словами європейського дипломата, якому було надано анонімність.

Естонський прем’єр став першим, хто відкрито підтримав главу Євроради, заявивши, що його "мандат походить безпосередньо від [Європейської] Ради" і робить його "підзвітним" перед країнами-членами ЄС.

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні, яка закликала включити питання представництва на переговорах до порядку денного саміту у Дубліні, заявила, що не має заперечень проти Кошти, а лідери Люксембургу та Польщі також підтримали його у своїх коментарях журналістам у четвер.

Каллас, однак, є набагато більш суперечливою фігурою. Деякі дипломати вважають колишню прем’єр-міністерку Естонії, про яку один із посадовців ЄС колись сказав, що вона "їсть росіян на сніданок", неприйнятною співрозмовницею для Кремля.

"Це ж жарт, правда?" – сказав інший європейський дипломат про перспективу того, що Каллас представлятиме ЄС на переговорах, охарактеризувавши її як "мабуть, найгіршу людину, яку можна було б вибрати".

Але інші стверджують, що саме ця репутація "яструба" робить очільницю європейської дипломатії ідеальною кандидатурою для цієї ролі.

"Це було б набагато логічніше. Саме так вчинив би Путін. Він обрав би того, з ким ви не хочете розмовляти", – сказав інший високопоставлений європейський дипломат.

Водночас Франція та Німеччина навряд чи схвалять домовленість, яка надасть Брюсселю монополію на представництво Європи в переговорах, повідомили Politico двоє європейських дипломатів та один посадовець ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко висловив свою незгоду в четвер, назвавши участь країн Е3, до якого входить також Велика Британія, у переговорах щодо України "добре усталеним форматом". Париж також не має особливих стимулів віддавати своє місце за столом переговорів.

Лідери ЄС навряд чи офіційно призначать посланця на зустрічі в п’ятницю, але обговорення можуть привести до більш широкого "розуміння" щодо того, як Європа має бути представлена, зазначив високопосадовець ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта дав зрозуміти, що ЄС поки не визначився з тим, хто представлятиме блок у потенційних переговорах з РФ.