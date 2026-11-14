В США отменили почти 10 тысяч рейсов из-за сбоя: власти отрицают кибератаку

В США масштабный сбой в системе управления воздушным движением привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По данным FlightAware, в пятницу было отменено более 7700 рейсов в пределах США, в страну и из нее, еще более 8000 рейсов задержали. На субботу уже отменили более 2000 таких рейсов.

В итоге внутренние авиарейсы в США вновь получили разрешение на вылет после того, как федеральные власти на несколько часов ввели запрет на взлеты из-за угрозы безопасности, вызванной сбоем в работе телекоммуникационной системы. Этот инцидент стал крупнейшим приостановлением полетов в США после терактов 11 сентября 2001 года.

Министр транспорта США Шон Даффи обвинил в этом устаревшие технологии управления воздушным движением и перегруженные маршрутизаторы.

"У нас чрезвычайно устаревшая система управления воздушным движением. В течение последнего года президент обращался к Конгрессу с просьбой полностью профинансировать создание совершенно новой системы управления воздушным движением", – сказал Даффи на пресс-конференции в пятницу вечером.

Даффи предупредил, что без модернизации системы возможны новые сбои, и неоднократно призывал Конгресс выделить средства на её совершенствование. По его словам, возвращение к нормальной работе "будет медленным". В то же время он добавил, что ситуация не должна повлиять на авиаперевозки во время празднования Дня благодарения через несколько недель.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин указал на обновления системы управления воздушным движением, осуществленные Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), как на причину общенациональной приостановки полетов. Он отметил, что FAA внедрило новые технологии в старую систему, что и привело к масштабному сбою.

"Сейчас ситуация выглядит так: когда министр Даффи и FAA вмешивались в систему, внося исправления, они устанавливали новое оборудование и новые технологии, и это новое оборудование, эти новые технологии… перегружали старую систему", – сказал Маллин.

Он также добавил, что запрет на взлёты не был связан с угрозой для США и не имел отношения к масштабному сбою в работе Microsoft, который вызвал перебои на этой неделе. По его словам, нет никаких доказательств того, что это была кибератака.

Напомним, летом запрет на полеты в связи с переговорами по Ирану вызвал сбой в аэропорту Цюриха.

В Португалии на днях из-за шторма отменили более 200 авиарейсов и закрыли сотни заведений.