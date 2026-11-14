Над авіабазою сил США у Британії помітили підозрілі дрони, військові відреагували

Повітряні сили США заявили, що відреагували на "підозрілу активність несанкціонованих безпілотників" над авіабазою Королівських ВПС Великої Британії "Лейкенгіт" у графстві Саффолк у п'ятницю ввечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Представник Повітряних сил США повідомив, що внаслідок інциденту не постраждали ні особовий склад, ні літаки, ні інфраструктура бази.

Це сталося після непідтверджених повідомлень про те, що на авіабазі лунали сирени. Мешканці повідомляли, що чули їх із сусіднього села.

Представник Міністерства оборони Великої Британії повідомив BBC, що відомство "координує дії з усіма відповідними сторонами".

На авіабазі "Лейкенгіт" розміщується 48-ме винищувальне авіакрило Повітряних сил США, також відоме як Liberty Wing ("Крило свободи"). Воно налічує майже 7 тисяч військовослужбовців, частина з яких постійно перебуває на базі.

На початку цього тижня щонайменше 12 літаків Повітряних сил США вилетіли з розташованої неподалік авіабази Королівських ВПС Британії "Мілденголл". Серед них були два літаки-заправники Boeing KC-135 Stratotanker: один, імовірно, прямував до Німеччини, а інший помітили під час посадки в аеропорту "Прествік" поблизу Глазго.

Після інциденту на авіабазі "Фейрфорд" у вересні на американських військових об'єктах у Великій Британії посилили заходи безпеки. Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що до того інциденту причетний Іран. Поліція повідомила, що під час обшуків фургонів поблизу авіабази виявила бензин, але не знайшла вибухових речовин.

Іран заперечив будь-яку причетність, однак у жовтні США вивели з цієї авіабази всі свої бомбардувальники.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що виліт американських літаків з авіабази "Мілденголл" цього тижня був реакцією на нову загрозу з боку Ірану.

На початку цього тижня в офісі прем'єр-міністра Великої Британії запевнили, що британські авіабази перебувають у безпеці, а їхній захист є "головним пріоритетом".