ЗМІ: США евакуювали свої літаки з другої британської бази через загрозу з боку Ірану

Американські військові евакуювали літаки з другої авіабази у Великій Британії в понеділок через загрозу з боку Ірану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Це сталося через кілька тижнів після того, як США вивели свої бомбардувальники з авіабази "Фейрфорд" через інцидент з безпекою, пов’язаний, як підозрюється, з Іраном.

Два американські літаки-заправники, які використовували військову базу "Мілденхолл", у понеділок вранці змінили курс на Німеччину, а кілька інших заправників, що перебували на базі, були передислоковані до Німеччини та інших місць пізніше того ж дня.

За даними видання, точний характер загрози для бази "Мілденхолл" досі обговорюється серед американських посадовців.

"Ми зазвичай не коментуємо діяльність інших країн. Літаки та інші засоби регулярно переміщуються відповідно до оперативних потреб", – заявив речник британського міністерства оборони.

Нагадаємо, 20 жовтня британська поліція повідомила про арешт підозрюваних у справі щодо нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд". Одного з підозрюваних затримали 27 вересня, коли відбувся ймовірний замах на базу. Другого підозрюваного затримали 1 жовтня.

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив 12 жовтня, що ймовірну змову з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд", найімовірніше, координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції.

Подробиці ймовірної змови залишаються маловідомими. П’ятьох затриманих чоловіків згодом відпустили під заставу поліції без висунення обвинувачень, але "за суворих умов". Також звільнили ще двох затриманих, зокрема громадянина Великої Британії та Ірану.

Слідчі повідомили, що у фургонах, вилучених на місці інциденту, знайшли бензин, але не виявили придатних до використання вибухових пристроїв.