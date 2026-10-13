Прем’єр Британії: іранський КВІР майже напевно керував змовою проти авіабази в Англії

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив у понеділок, що ймовірну змову з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд", найімовірніше, координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Як пише "Європейська правда", про це Бернем заявив у парламенті, його заяву наводить агентство Reuters.

Авіабаза "Фейрфорд" на південному заході Англії, яку американські бомбардувальники використовували для завдання ударів по Ірану, опинилася в центрі масштабних заходів безпеки після того, як уранці 27 вересня поблизу неї затримали п’ятьох британців за підозрою в тероризмі та правопорушеннях, пов’язаних із вибуховими речовинами.

Американські посадовці повідомили агентству, що ймовірна змова за участю Ірану передбачала здійснення атаки безпілотниками. Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що через пов’язану з Іраном загрозу ухвалили рішення вивести бомбардувальники з цієї авіабази.

"Я можу підтвердити нашу оцінку: дуже ймовірно, що змову координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції Ірану", – заявив Бернем у парламенті.

"Ми не терпітимемо таких загроз на нашій території. Ми жорстко протидіятимемо використанню Іраном злочинних мереж, задіюючи весь спектр наших повноважень для боротьби з ними та джерелами їхнього фінансування. Ми також запровадимо додаткові санкції, щоб обмежити здатність Ірану та КВІР завдавати нам шкоди", – додав глава уряду Британії.

Подробиці ймовірної змови залишаються маловідомими. П’ятьох затриманих чоловіків згодом відпустили під заставу поліції без висунення обвинувачень, але "за суворих умов". Також звільнили ще двох затриманих, зокрема громадянина Великої Британії та Ірану.

Слідчі повідомили, що у фургонах, вилучених на місці інциденту, знайшли бензин, але не виявили придатних до використання вибухових пристроїв. Водночас і поліція, і Бернем вказали на можливу причетність іноземної держави.