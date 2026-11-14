Над авиабазой сил США в Британии были замечены подозрительные дроны, военные отреагировали

Военно-воздушные силы США заявили, что отреагировали на "подозрительную активность несанкционированных беспилотников" над авиабазой Королевских ВВС Великобритании "Лейкенгит" в графстве Саффолк в пятницу вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Представитель Военно-воздушных сил США сообщил, что в результате инцидента не пострадали ни личный состав, ни самолеты, ни инфраструктура базы.

Это произошло после неподтвержденных сообщений о том, что на авиабазе раздавались сирены. Жители сообщали, что слышали их из соседнего села.

Представитель Министерства обороны Великобритании сообщил BBC, что ведомство "координирует действия со всеми соответствующими сторонами".

На авиабазе "Лейкенгит" дислоцируется 48-е истребительное авиакрыло ВВС США, также известное как Liberty Wing ("Крыло свободы"). Оно насчитывает почти 7 тысяч военнослужащих, часть из которых постоянно находится на базе.

В начале этой недели по меньшей мере 12 самолетов ВВС США вылетели с расположенной неподалеку авиабазы Королевских ВВС Великобритании "Милденхолл". Среди них были два самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker: один, по всей видимости, направлялся в Германию, а другой был замечен во время посадки в аэропорту "Прествик" недалеко от Глазго.

После инцидента на авиабазе "Фейрфорд" в сентябре на американских военных объектах в Великобритании усилили меры безопасности. Премьер-министр Энди Бернем заявил, что к этому инциденту причастен Иран. Полиция сообщила, что во время обысков фургонов вблизи авиабазы обнаружила бензин, но не нашла взрывчатых веществ.

Иран отрицал какую-либо причастность, однако в октябре США вывели с этой авиабазы все свои бомбардировщики.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что вылет американских самолетов с авиабазы "Милденхолл" на этой неделе был реакцией на новую угрозу со стороны Ирана.

В начале этой недели в офисе премьер-министра Великобритании заверили, что британские авиабазы находятся в безопасности, а их защита является "главным приоритетом".