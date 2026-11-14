WSJ: сенатори США вимагають від Маска зберегти документи про обмеження Starlink для України

Сенатори від Демократичної партії США закликали керівника SpaceX Ілона Маска зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями, які компанія запроваджувала щодо використання Україною супутникових сервісів Starlink і Starshield.

Про це йдеться в листі до Маска, з яким ознайомилося видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Після перемоги на проміжних виборах 4 листопада демократи планують розпочати серію розслідувань щодо дій адміністрації у зв’язку з війною в Україні, коли в січні отримають контроль над Конгресом.

У листі згадуються перебої в роботі сервісів у період з 13 до 24 жовтня, а також 12 листопада.

"Обмеження в жовтні та листопаді тепер викликають тривожне припущення, що ці вразливості зберігаються навіть у системах, на які покладається уряд США", – написали в листі Маску сенатори-демократи Джин Шахін від штату Нью-Гемпшир і Кріс Кунс від штату Делавер.

Очікується, що Кунс стане наступним головою комітету Сенату з міжнародних відносин у новому складі Конгресу. Шахін є провідною представницею демократів у цьому комітеті, але наприкінці поточного терміну повноважень залишить Сенат.

У листі сенатори заявили, що обмеження роботи супутникових сервісів SpaceX в Україні порушують "серйозні питання щодо контролю, який SpaceX має" над каналами зв’язку, важливими для національної безпеки. Вони також розкритикували непрозорість ухвалення таких рішень.

Сенатори попросили Маска повідомити, чи уповноважував хтось поза межами SpaceX запровадити ці обмеження.

У листі також міститься вимога надати значний масив документів SpaceX, починаючи з 1 вересня. Йдеться, зокрема, про всі повідомлення щодо використання Starlink і Starshield в Україні, а також листування між Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.

Раніше повідомлялось, що 105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.