WSJ: сенаторы США требуют от Маска сохранить документы об ограничениях Starlink для Украины

Сенаторы от Демократической партии США призвали главу SpaceX Илона Маска сохранить все документы, связанные с ограничениями, которые компания вводила в отношении использования Украиной спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

Об этом говорится в письме к Маску, с которым ознакомилось издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

После победы на промежуточных выборах 4 ноября демократы планируют начать серию расследований в отношении действий администрации в связи с войной в Украине, когда в январе получат контроль над Конгрессом.

В письме упоминаются перебои в работе сервисов в период с 13 по 24 октября, а также 12 ноября.

"Ограничения в октябре и ноябре теперь вызывают тревожное предположение, что эти уязвимости сохраняются даже в системах, на которые полагается правительство США", – написали в письме Маску сенаторы-демократы Джин Шахин из штата Нью-Гэмпшир и Крис Кунс из штата Делавэр.

Ожидается, что Кунс станет следующим председателем комитета Сената по международным отношениям в новом составе Конгресса. Шахин является ведущей представительницей демократов в этом комитете, но в конце текущего срока полномочий покинет Сенат.

В письме сенаторы заявили, что ограничения на работу спутниковых сервисов SpaceX в Украине поднимают "серьезные вопросы относительно контроля, которым обладает SpaceX" над каналами связи, важными для национальной безопасности. Они также раскритиковали непрозрачность принятия таких решений.

Сенаторы попросили Маска сообщить, уполномочил ли кто-либо за пределами SpaceX ввести эти ограничения.

В письме также содержится требование предоставить значительный массив документов SpaceX, начиная с 1 сентября. Речь идет, в частности, обо всех сообщениях об использовании Starlink и Starshield в Украине, а также о переписке между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Ранее сообщалось, что 105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX восстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.