Після зупинки польотів у США міністр хоче від Конгресу $50 млрд на модернізацію авіасистеми

Після того, як багатогодинне призупинення авіасполучення у США спричинило перебої для пасажирів, міністр транспорту Шон Даффі посилив заклики до Конгресу виділити десятки мільярдів доларів на модернізацію застарілої системи управління повітряним рухом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Раніше Даффі просив Конгрес виділити 30 млрд доларів на модернізацію авіасистеми. У п’ятницю він збільшив цю суму до 50 млрд доларів.

Призупинення польотів, оголошене наприкінці дня, спричинило ланцюгову реакцію по всій країні: воно порушило роботу аеропортів і призвело до накопичення затримок рейсів.

Даффі повідомив, що об'єкти, які забезпечують маршрутизацію авіарейсів, почали відчувати "нестабільність" у роботі радарних даних і зв'язку з літаками. Це призвело до того, що пілоти й авіадиспетчери отримували суперечливу інформацію.

Даффі поклав відповідальність за інцидент на застарілу систему управління повітряним рухом, не надавши багатьох конкретних подробиць, і водночас закликав Конгрес виділити більше коштів.

"Я просив – президент також просив – виділити 30 млрд доларів. Тепер я хочу 50 млрд. Що може бути важливішим за систему управління повітряним рухом, яка справді працює?... Я хочу, щоб Конгрес надав нам екстрене фінансування. Це питання, щодо якого є двопартійна підтримка. Це питання Америки. Я хочу 50 млрд доларів", – сказав він.

До оголошення зупинки польотів у п’ятницю Конгрес не надто охоче погоджувався на додаткове фінансування. Торік Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) отримало 12,5 млрд доларів у межах масштабного законопроєкту республіканців для початку модернізації системи управління повітряним рухом.

За даними FlightAware, у п'ятницю було скасовано понад 7700 рейсів у межах США, до країни та з неї, ще понад 8000 рейсів затримали. На суботу вже скасували понад 2000 таких рейсів.

У Португалії днями через шторм скасували понад 200 авіарейсів і закрили сотні закладів.