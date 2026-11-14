После приостановки полетов в США министр просит у Конгресса 50 млрд долларов на модернизацию авиасистемы

После того как многочасовая приостановка авиасообщения в США вызвала перебои для пассажиров, министр транспорта Шон Даффи усилил призывы к Конгрессу выделить десятки миллиардов долларов на модернизацию устаревшей системы управления воздушным движением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ранее Даффи просил Конгресс выделить 30 млрд долларов на модернизацию авиасистемы. В пятницу он увеличил эту сумму до 50 млрд долларов.

Приостановка полетов, объявленная в конце дня, вызвала цепную реакцию по всей стране: она нарушила работу аэропортов и привела к накоплению задержек рейсов.

Даффи сообщил, что объекты, обеспечивающие маршрутизацию авиарейсов, начали испытывать "нестабильность" в работе радиолокационных данных и связи с самолетами. Это привело к тому, что пилоты и авиадиспетчеры получали противоречивую информацию.

Даффи возложил ответственность за инцидент на устаревшую систему управления воздушным движением, не приведя многих конкретных подробностей, и в то же время призвал Конгресс выделить больше средств.

"Я просил – президент также просил – выделить 30 млрд долларов. Теперь я хочу 50 млрд. Что может быть важнее системы управления воздушным движением, которая действительно работает?... Я хочу, чтобы Конгресс предоставил нам экстренное финансирование. Это вопрос, по которому существует двухпартийная поддержка. Это вопрос Америки. Я хочу 50 млрд долларов", – сказал он.

До объявления о приостановке полетов в пятницу Конгресс не слишком охотно соглашался на дополнительное финансирование. В прошлом году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) получило 12,5 млрд долларов в рамках масштабного законопроекта республиканцев для начала модернизации системы управления воздушным движением.

По данным FlightAware, в пятницу было отменено более 7700 рейсов внутри США, в страну и из нее, еще более 8000 рейсов задержали. На субботу уже отменили более 2000 таких рейсов.

В Португалии на днях из-за шторма отменили более 200 авиарейсов и закрыли сотни заведений.