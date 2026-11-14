Укр Рус Eng

Ченцов зустрівся з главою МЗС Угорщини в Будапешті

фото
Новини — Субота, 14 листопада 2026, 14:09 — Христина Бондарєва

Віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов повідомив, що зустрівся в Будапешті з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан.

Про це він у суботу написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він подякував Аніті Орбан за теплий прийом та конструктивні обговорення в Будапешті.

"Я високо ціную наш відкритий діалог та спільну орієнтацію на практичні результати. Ми прагнемо розвивати співпрацю у сферах транскордонної інфраструктури, енергетики та інвестицій, забезпечуючи відчутні переваги для громадян та підприємств обох країн", – написав Ченцов.

Аніта Орбан зі свого боку написала, що цінує "конструктивний дух наших переговорів" і сподівається на продовження співпраці.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Вступ до ЄС Ченцов
Реклама: