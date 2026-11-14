Ченцов зустрівся з главою МЗС Угорщини в Будапешті

"Я високо ціную наш відкритий діалог та спільну орієнтацію на практичні результати. Ми прагнемо розвивати співпрацю у сферах транскордонної інфраструктури, енергетики та інвестицій, забезпечуючи відчутні переваги для громадян та підприємств обох країн", – написав Ченцов.

Він подякував Аніті Орбан за теплий прийом та конструктивні обговорення в Будапешті.

Про це він у суботу написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов повідомив, що зустрівся в Будапешті з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан.

Аніта Орбан зі свого боку написала, що цінує "конструктивний дух наших переговорів" і сподівається на продовження співпраці.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.