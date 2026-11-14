Ченцов зустрівся з главою МЗС Угорщини в Будапешті
Новини — Субота, 14 листопада 2026, 14:09 —
Віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов повідомив, що зустрівся в Будапешті з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан.
Про це він у суботу написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Він подякував Аніті Орбан за теплий прийом та конструктивні обговорення в Будапешті.
"Я високо ціную наш відкритий діалог та спільну орієнтацію на практичні результати. Ми прагнемо розвивати співпрацю у сферах транскордонної інфраструктури, енергетики та інвестицій, забезпечуючи відчутні переваги для громадян та підприємств обох країн", – написав Ченцов.
Grateful to 🇭🇺’s Minister of Foreign Affairs & Trade @_OrbanAnita for the warm hospitality & constructive discussions in Budapest. I value our open dialogue & shared focus on practical results. We are keen to advance 🇺🇦🇭🇺 cooperation on cross-border connectivity, energy & investment, delivering tangible benefits for people & businesses in both countries– Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) November 14, 2026
Аніта Орбан зі свого боку написала, що цінує "конструктивний дух наших переговорів" і сподівається на продовження співпраці.
Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.
Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.