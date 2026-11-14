Ченцов встретился с главой МИД Венгрии в Будапеште
Новости — Суббота, 14 ноября 2026, 14:09 —
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов сообщил, что встретился в Будапеште с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.
Об этом он в субботу написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Он поблагодарил Аниту Орбан за теплый прием и конструктивные обсуждения в Будапеште.
"Я высоко ценю наш открытый диалог и общую ориентацию на практические результаты. Мы стремимся развивать сотрудничество в сферах трансграничной инфраструктуры, энергетики и инвестиций, обеспечивая ощутимые преимущества для граждан и предприятий обеих стран", – написал Ченцов.
Grateful to 🇭🇺’s Minister of Foreign Affairs & Trade @_OrbanAnita for the warm hospitality & constructive discussions in Budapest. I value our open dialogue & shared focus on practical results. We are keen to advance 🇺🇦🇭🇺 cooperation on cross-border connectivity, energy & investment, delivering tangible benefits for people & businesses in both countries– Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) November 14, 2026
Анита Орбан, со своей стороны, написала, что ценит "конструктивный дух наших переговоров" и надеется на продолжение сотрудничества.
Напомним, во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.
В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований относительно прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.