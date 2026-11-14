Ченцов встретился с главой МИД Венгрии в Будапеште

Анита Орбан, со своей стороны, написала, что ценит "конструктивный дух наших переговоров" и надеется на продолжение сотрудничества.

Напомним, во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.

В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований относительно прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.