Укр Рус Eng

Ченцов встретился с главой МИД Венгрии в Будапеште

фото
Новости — Суббота, 14 ноября 2026, 14:09 — Кристина Бондарева

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов сообщил, что встретился в Будапеште с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

Об этом он в субботу написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он поблагодарил Аниту Орбан за теплый прием и конструктивные обсуждения в Будапеште.

"Я высоко ценю наш открытый диалог и общую ориентацию на практические результаты. Мы стремимся развивать сотрудничество в сферах трансграничной инфраструктуры, энергетики и инвестиций, обеспечивая ощутимые преимущества для граждан и предприятий обеих стран", – написал Ченцов.

Анита Орбан, со своей стороны, написала, что ценит "конструктивный дух наших переговоров" и надеется на продолжение сотрудничества.

Напомним, во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.

В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований относительно прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Вступление в ЕС Ченцов
Реклама: