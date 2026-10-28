Болгарія, Румунія та Туреччина домовилися про механізм координації безпеки в Чорному морі

Міністри оборони Болгарії, Румунії і Туреччини засудили нещодавні атаки на торговельні судна в Чорному морі та домовилися про створення механізму координації щодо безпеки судноплавства.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов після зустрічі з румунським та турецьким колегами у Софії, повідомляє видання Vesti.

На зустрічі у середу три країни закликали до негайного припинення нападів, які загрожують торговельним суднам, морській інфраструктурі та безпеці морської діяльності в Чорному морі.

"Трагічні інциденти є небезпечною ескалацією напруги та створюють серйозні ризики для безпеки судноплавства, регіональної ситуації. Як чорноморські держави та союзники в НАТО ми маємо спільну відповідальність вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки та свободи судноплавства в регіоні", – зазначив глава Міноборони Болгарії.

За словами Стоянова, троє міністрів домовилися про кроки щодо поліпшення обміну інформацією, підвищення ситуаційної обізнаності та вдосконалення можливостей раннього попередження про інциденти у Чорному морі.

Вони також дійшли згоди щодо створення тристороннього механізму координації в Чорному морі. В його рамках Болгарія, Румунія і Туреччина проводитимуть регулярні консультації, обмінюватимуться інформацією та визначатимуть наступні практичні заходи для зміцнення регіональної безпеки та стабільності.

Сторони домовилися провести зустріч на політичному рівні в Бухаресті та зустріч військових експертів в Анкарі найближчим часом.

"Безпека в Чорному морі – це спільна відповідальність, яка вимагає спільних дій. Ми будемо працювати разом на політичному та військовому рівнях задля деескалації напруженості, зміцнення регіональної стабільності та забезпечення свободи судноплавства", – заявив болгарський міністр.

У середу болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії 23 жовтня затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.

13 жовтня комерційне судно затонуло біля чорноморського узбережжя Болгарії внаслідок атаки дронів, що змусило Софію викликати посла Росії.