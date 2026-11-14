Дрон атаковал коммерческое судно в территориальных водах Румынии
Беспилотник поразил судно под флагом Палау в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от города Сфинту-Георге.
Об этом сообщает Digi 24, пишет "Европейская правда".
Судно Larissa 1 направлялось в Сулину, конечным пунктом назначения была Украина.
По предварительной информации, об атаке сообщили в 21:40 в пятницу. Капитан судна сообщил, что никто из членов экипажа не пострадал, а после попадания пожара не возникло. Беспилотник, по всей видимости, уничтожил только кран, с помощью которого загружают и разгружают грузы.
Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря, который в субботу находился в военном порту Констанцы, подтвердил инцидент и сообщил, что расследование продолжается.
"Мы постоянно получаем информацию. Меня также проинформировали прошлой ночью о попадании беспилотника. Там нет раненых или погибших", – заявил министр.
Опря отметил, что румынские власти постоянно отслеживают объекты, обнаруженные на воде или вблизи воздушного пространства страны. Он также напомнил, что в пятницу в уезде Тулча объявили как минимум две воздушные тревоги.
"Мы видим беспилотники, которые приближаются к Румынии, к её воздушному пространству или находятся на воде. Каждый раз мы реагируем, пытаясь при необходимости выявить угрозы и предотвратить их, а затем, если возникает такая необходимость, поражать цели", – отметил министр обороны.
В конце октября министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние атаки на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации в сфере безопасности судоходства.
Евросоюз выделит 50 млн евро на ускорение создания Центра морской безопасности в Чёрном море (Black Sea Maritime Security Hub).