Дрон атаковал коммерческое судно в территориальных водах Румынии

Беспилотник поразил судно под флагом Палау в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от города Сфинту-Георге.

Об этом сообщает Digi 24, пишет "Европейская правда".

Судно Larissa 1 направлялось в Сулину, конечным пунктом назначения была Украина.

По предварительной информации, об атаке сообщили в 21:40 в пятницу. Капитан судна сообщил, что никто из членов экипажа не пострадал, а после попадания пожара не возникло. Беспилотник, по всей видимости, уничтожил только кран, с помощью которого загружают и разгружают грузы.

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря, который в субботу находился в военном порту Констанцы, подтвердил инцидент и сообщил, что расследование продолжается.

"Мы постоянно получаем информацию. Меня также проинформировали прошлой ночью о попадании беспилотника. Там нет раненых или погибших", – заявил министр.

Опря отметил, что румынские власти постоянно отслеживают объекты, обнаруженные на воде или вблизи воздушного пространства страны. Он также напомнил, что в пятницу в уезде Тулча объявили как минимум две воздушные тревоги.

"Мы видим беспилотники, которые приближаются к Румынии, к её воздушному пространству или находятся на воде. Каждый раз мы реагируем, пытаясь при необходимости выявить угрозы и предотвратить их, а затем, если возникает такая необходимость, поражать цели", – отметил министр обороны.

В конце октября министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние атаки на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации в сфере безопасности судоходства.

Евросоюз выделит 50 млн евро на ускорение создания Центра морской безопасности в Чёрном море (Black Sea Maritime Security Hub).