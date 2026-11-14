В Італії оштрафували Meta на 805 млн євро через доступ до даних користувачів Facebook

Італійський орган із захисту персональних даних оштрафував Meta, материнську компанію Facebook, на 805 млн євро за використання фотографій і відео з телефонів на Android без окремої згоди користувачів.

Про це йдеться в заяві регулятора, оприлюдненій у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Штраф стосується функції Facebook "Отримувати пропозиції з галереї під час перегляду Facebook", доступної з 2023 року, яка пропонує фотографії та відео з галереї телефону як пропозиції для публікації.

Італійський регулятор встановив, що ця функція порушує національне законодавство, яке імплементує директиву ЄС про конфіденційність та електронні комунікації (ePrivacy). Це найбільший штраф, який коли-небудь накладав італійський орган із захисту персональних даних.

Італійський орган також відхилив заперечення Meta щодо своєї юрисдикції. Компанія наполягала, що справу має розглядати ірландський регулятор, однак італійська сторона зазначила, що директива ePrivacy не передбачає механізму "єдиного вікна", який дозволяв би передавати такі справи одному регулятору ЄС.

Meta має 60 днів, щоб запровадити окрему й конкретну згоду користувачів на використання цієї функції, чітко пояснювати її призначення та спосіб вимкнення.

Нагадаємо, у липні Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.

Наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.