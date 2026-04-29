Єврокомісія висунула претензії Meta через доступ дітей до соцмереж

Європейська комісія у середу звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.

Про це пресслужба комісії повідомила журналістам у середу, пише "Європейська правда".

Європейська комісія заявила, що Meta порушила власні правила, згідно з якими на її платформах можуть перебувати лише діти віком від 13 років. Попереднє розслідування комісії показало, що сервіси Instagram та Facebook порушують Закон про цифрові послуги (DSA) ЄС.

"Попри те, що, згідно з власними умовами використання Meta, мінімальний вік для безпечного користування Instagram та Facebook становить 13 років, заходи, вжиті компанією для забезпечення дотримання цих обмежень, не видаються ефективними", – заявили у комісії.

Ці заходи, стверджують в ЄК, не забезпечують належного запобігання доступу до сервісів Meta дітям до 13 років, а також не дозволяють оперативно виявляти та видаляти таких користувачів, якщо вони вже отримали доступ.

Наприклад, під час створення облікового запису діти можуть вказати неправдиву дату народження, при цьому відсутні ефективні механізми перевірки правильності самостійно вказаної дати народження.

На цьому етапі комісія вважає, що Instagram та Facebook повинні змінити свою методологію оцінки ризиків. Крім того, Instagram та Facebook повинні посилити свої заходи щодо запобігання, виявлення та видалення акаунтів дітей до 13 років зі своїх сервісів.

Instagram та Facebook тепер мають можливість ознайомитися з документами з розслідування комісії та надати письмову відповідь на попередні висновки.

Якщо висновки комісії підтвердяться остаточно, комісія може винести рішення про невиконання вимог, що може призвести до штрафу.

Нагадаємо, у низці країн Європи планують законодавчо заборонити доступ до соцмереж і старшим дітям.

Уряд Норвегії запропонує заборонити користуватися соцмережами дітям до 16 років, а також покладе на технологічні компанії відповідальність за перевірку віку молодих користувачів.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.