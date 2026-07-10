В ЄС визнали, що дизайн Instagram та Facebook сприяє формуванню залежності

Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Розслідування ЄК зосередилось на таких функціях, як нескінченна прокрутка, автовідтворення, push-сповіщення та високоперсоналізовані системи рекомендацій цих платформ.

Комісія вказує, що Meta неналежним чином оцінила ризики для фізичного та психічного благополуччя користувачів, зокрема неповнолітніх та вразливих дорослих, пов’язані з дизайном платформ, який викликає залежність.

Наприклад, компанія Meta не врахувала певні особливості дизайну Instagram та Facebook, такі як високоперсоналізовані рекомендації, автовідтворення та нескінченна прокрутка, які постійно показують користувачам новий контент.

Ці функції підсилюють бажання користувача продовжувати прокручувати стрічку та переводити мозок у "режим автопілота", що сприяє формуванню шкідливих звичок та компульсивному використанню, переконані в ЄК.

Крім того, компанія Meta не врахувала наявну інформацію про час, який неповнолітні проводять у Instagram або Facebook вночі, а також про те, як оптимізація різних форматів – таких як Reels та Stories – може призвести до надмірного або компульсивного користування сервісами.

Докази також свідчать про те, що нинішні заходи компанії Meta щодо зменшення ризиків, пов’язаних з дизайном, що викликає залежність, не змогли ефективно їх усунути.

Наприклад, інструменти управління часом в Instagram та Facebook, включаючи ті, що активовані за замовчуванням для підлітків, можна легко вимкнути, і вони не призводять до суттєвого скорочення та контролю використання сервісу.

Крім того, Комісія вважає, що засоби батьківського контролю Meta є ефективними лише в тому разі, якщо батьки та опікуни володіють відповідними технічними знаннями, а також докладають зусиль і часу, щоб ефективно їх зрозуміти. Це підриває ефективність таких заходів у боротьбі з ризиками, притаманними дизайну Instagram та Facebook, що викликає залежність.

Заходи Meta з підвищення обізнаності, такі як поради та посилання на ресурси з питань психічного здоров’я, доступні через окрему сторінку "центру безпеки", як видається, не забезпечують достатнього зменшення ризику, пов’язаного з дизайном Facebook та Instagram, що викликає залежність.

На цьому етапі розслідування Комісія вважає, що Meta має внести зміни в дизайн як Instagram, так і Facebook. Наприклад, шляхом відключення за замовчуванням ключових функцій, що викликають залежність, таких як "автовідтворення" та "нескінченна прокрутка", запровадження ефективних "перерв у користуванні" та адаптації системи рекомендацій, щоб зробити її менш орієнтованою на залучення користувачів.

Тепер компанія Meta може ознайомитися з документами у справах розслідування Комісії та надати письмову відповідь на попередні висновки. Паралельно з цим будуть проведені консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо висновки Комісії в кінцевому підсумку підтвердяться, Комісія може ухвалити рішення про невиконання вимог, що може призвести до накладення штрафу, пропорційного характеру, тяжкості, повторюваності та тривалості порушення, розмір якого не може перевищувати 6% від загального світового річного обороту компанії.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.

Президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.