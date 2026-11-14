В Италии оштрафовали Meta на 805 млн евро за доступ к данным пользователей Facebook

Итальянский орган по защите персональных данных оштрафовал Meta, материнскую компанию Facebook, на 805 млн евро за использование фотографий и видео с телефонов на Android без отдельного согласия пользователей.

Об этом говорится в заявлении регулятора, обнародованном в субботу, сообщает "Европейская правда".

Штраф касается функции Facebook "Получать предложения из галереи при просмотре Facebook", доступной с 2023 года, которая предлагает фотографии и видео из галереи телефона в качестве предложений для публикации.

Итальянский регулятор установил, что эта функция нарушает национальное законодательство, которое имплементирует директиву ЕС о конфиденциальности и электронных коммуникациях (ePrivacy). Это самый крупный штраф, который когда-либо налагал итальянский орган по защите персональных данных.

Итальянский орган также отклонил возражения Meta относительно своей юрисдикции. Компания настаивала, что дело должен рассматривать ирландский регулятор, однако итальянская сторона отметила, что директива ePrivacy не предусматривает механизма "единого окна", который позволял бы передавать такие дела одному регулятору ЕС.

У Meta есть 60 дней, чтобы ввести отдельное и конкретное согласие пользователей на использование этой функции, четко объяснить её назначение и способ отключения.

Напомним, в июле Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.

В конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного воздействия социальных сетей.