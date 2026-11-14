В Варшаве неизвестные оставили на двух памятниках надписи "Слава УПА"

В Варшаве неизвестные написали красной краской на двух памятниках лозунг "Слава УПА".

Об этом сообщает TVN 24, пишет "Европейская правда".

Первую надпись обнаружили на памятнике солдату 1-й армии Войск Польши на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув. Лозунг крупными буквами нанесли на постамент монумента.

Впоследствии поступила информация об аналогичной надписи на памятнике Героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN.

В варшавской полиции подтвердили, что получили два сообщения об осквернении памятников. В настоящее время правоохранители проводят предварительные следственные действия.

Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай за последние дни. Ранее в Гдине неизвестные оставили такой же лозунг на трёх памятниках.

Напомним, в сентябре в Польше возбудили дело в связи с уничтожением памятника УПА одиозным политиком Гжегожем Брауном.

До этого памятник пережил очередной акт вандализма.