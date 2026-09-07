ЗМІ: у Польщі невідомі пошкодили пам’ятник УПА

Невідомі пошкодили пам’ятник УПА у польському селищі Бялисток, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства; поліція розшукує причетних.

Про це стало відомо RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався в неділю, 6 вересня. Невідомі пошкодили написи на кам’яному обеліску.

Пошкоджень зазнав кам’яний пам’ятник 41 бійцю УПА, які загинули в бою проти НКВС у лютому 1946 року.

У поліції наголосили, що розслідування зосереджується на "оскверненні пам’ятника та місця поховання українських воїнів, а також на розпалюванні міжетнічної ворожнечі та пошкодженні майна".

Зазначається, що цей пам’ятник вже неодноразово піддавався вандалізму – востаннє минулого місяця, коли посольство України відреагувало на цей інцидент.

Варто зауважити, що наприкінці серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький заявив, що поява таких постатей як Степан Бандера та Роман Шухевич у Національному пантеоні України призведе до великих проблем з інтеграцією країни до ЄС.

Читайте також: "Бандеризм" переміг у Польщі. Пояснюємо, як минуле захопило політику сусідів щодо України.