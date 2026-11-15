Каллас розповіла про перевірку танкера, який може належати до "тіньового флоту" РФ

Представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас розповіла, що сили ЄС здійснили огляд танкера, який, як підозрюється, належить до російського "тіньового флоту", у Середземному морі.

Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, 15 листопада, передає "Європейська правда".

Як розповіла Каллас, військові в рамках операції Irini затримали танкер "MV Midag" у п’ятницю, 13 листопада.

Фото: Х

За її словами, огляд судна, який був "проведений відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердив, що судно "MIDAG" плавало під фальшивим прапором".

"ЄС і надалі буде протидіяти російському "тіньовому флоту" як на морі, так і дипломатичними засобами", – сказала вона.

Також головна дипломатка ЄС зазначили, що у понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ ЄС мають затвердити нові списки санкцій проти Росії, зокрема щодо банків, покупців та компаній, які підтримують "тіньовий флот".

Фото: Х

Нагадаємо, на початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.