Каллас розповіла про перевірку танкера, який може належати до "тіньового флоту" РФ
Новини — Неділя, 15 листопада 2026, 13:56 —
Представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас розповіла, що сили ЄС здійснили огляд танкера, який, як підозрюється, належить до російського "тіньового флоту", у Середземному морі.
Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, 15 листопада, передає "Європейська правда".
Як розповіла Каллас, військові в рамках операції Irini затримали танкер "MV Midag" у п’ятницю, 13 листопада.
За її словами, огляд судна, який був "проведений відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердив, що судно "MIDAG" плавало під фальшивим прапором".
"ЄС і надалі буде протидіяти російському "тіньовому флоту" як на морі, так і дипломатичними засобами", – сказала вона.
Також головна дипломатка ЄС зазначили, що у понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ ЄС мають затвердити нові списки санкцій проти Росії, зокрема щодо банків, покупців та компаній, які підтримують "тіньовий флот".
Нагадаємо, на початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.
Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.