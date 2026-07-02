Франція оштрафувала на мільйон євро танкер Tagor "тіньового флоту" РФ

Власник танкера з так званого "тіньового флоту" Росії, який наприкінці травня затримали Військово-морські сили Франції, сплатить штраф у розмірі 1 мільйона євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Le Figaro.

За словами прокурора міста Брест Стефана Келленбергера, судно було покаране за відсутність прапора та відмову підкоритися наказам французьких військових під час перехоплення.

Як зазначив прокурор, штраф призначили в межах процедури визнання провини (угоди зі слідством). Після врегулювання юридичних питань адміністративний арешт із судна знімуть. Танкер Tagor зможе залишити територіальні води Франції.

Нагадаємо, країни ЄС та союзники останнім часом посилюють тиск на "тіньовий флот", який Росія використовує для обходу західних санкцій та експорту своєї нафти.

Окрім фінансування військової машини Кремля, такі судна часто перебувають у незадовільному технічному стані та не мають належного страхування, що створює значні екологічні ризики для прибережних держав.

Нагадаємо, Франція затримала нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані 31 травня. Про затримання повідомив президент Емманюель Макрон.

Попередні танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.