Італійські військові з місії ЄС висадились на танкер "тіньового флоту" Росії

Місія ЄС Irini на чолі з Італією у неділю здійснила огляд танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Про це повідомило Міністерство оборони Італії, пише "Європейська правда".

Міністерство повідомило, що танкер Toa Payoh, який перебуває під санкціями ЄС і плавав під прапором Камеруну, був перехоплений у Середземному морі, на захід від італійського острова Пантеллерія. Він вирушив з Беніну і рухався до Стамбула.

Спочатку капітан танкера відмовився надати необхідну співпрацю, заявили у Міноборони Італії. Тоді з борту корабля ITS Thaon di Revel, флагмана місії ЄС Irini, вертольотом було доставлено італійський військовий абордажний загін, який провів необхідні перевірки.

Операція, проведена за підтримки грецького військового корабля та польського морського патрульного літака, тривала приблизно дві години й завершилася без інцидентів.

Як зазначено, операція була проведена в міжнародних водах на підставі європейського мандата та у повній відповідності до статті 110 Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права (UNCLOS).

"Я хотів би привітати екіпаж корабля ITS Thaon di Revel та всіх військовослужбовців, які брали участь в операції, з приводу проявленого ними професіоналізму, готовності та рішучості. Ця операція вкотре є наочним свідченням внеску Італії у забезпечення безпеки в Середземному морі та у зусилля Європейського Союзу", – заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Поки що немає інформації, чи було судно затримано під час проведення перевірок.

EUNAVFOR MED Irini – це військово-морська місія ЄС, започаткована у 2020 році з метою забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. З того часу уряди країн ЄС розширили сферу її діяльності, надавши їй повноваження проводити огляди суден, які, як підозрюється, плавають під фальшивими прапорами.

Нагадаємо, Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.

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