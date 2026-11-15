Каллас рассказала о проверке танкера, который, возможно, принадлежит "теневому флоту" РФ

Представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что силы ЕС провели досмотр танкера, который, как предполагается, принадлежит российскому "теневому флоту", в Средиземном море.

Об этом она написала в социальной сети X в воскресенье, 15 ноября, передает "Европейская правда".

Как рассказала Каллас, военные в рамках операции Irini задержали танкер "MV Midag" в пятницу, 13 ноября.

Фото: X

По её словам, досмотр судна, который был "проведён в соответствии со статьёй 110 Конвенции ООН по морскому праву, подтвердил, что судно "MIDAG" плавало под фальшивым флагом".

"ЕС и в дальнейшем будет противодействовать российскому "теневому флоту" как на море, так и дипломатическими средствами", – сказала она.

Также главный дипломат ЕС отметила, что в понедельник, 16 ноября, министры иностранных дел ЕС должны утвердить новые санкционные списки против России, в частности в отношении банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот".

Фото: X

Напомним, в начале августа миссия Irini провела досмотр танкера Toa Payoh, относящегося к так называемому "теневому флоту" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor из "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.