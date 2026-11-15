Матернова розповіла, як Делегація ЄС працює в умовах посилених російських атак

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як працівники Делегації ЄС працюють в умовах посилення російських атак на українську столицю.

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Guardian, інформує "Європейська правда".

Зараз делегація укріплює свої зовнішні стіни мішками з піском. У коридорах розмістили м’які сидіння, якими співробітники можуть користуватися під час повітряних тривог, розповіла посолка ЄС. Є розкладні ліжка та додаткові душові кабіни.

"Я вважаю, що це попереджувальні постріли. Росіяни стають дедалі зухвалішими й безсердечнішими. Інтенсивність атак набагато вища, ніж минулого року, а відключення електроенергії відбуваються раніше. У нашій будівлі не було води. Слабким місцем сучасного міста є його каналізаційна система", – сказала Матернова.

Також Катаріна Матернова розповіла, що під час російських ударів вона спить на матраці у ванній кімнаті свого готельного номера.

За словами посолки ЄС, стратегічною метою правителя Кремля Владіміра Путіна є знищення ЄС. А останні погрози посольствам, які працюють у Києві, вважає зробленими в надії, що деякі дипломати з країн "глобального півдня" можуть покинути Україну.

Втім, більшість послів зазначають, що їхня подальша присутність є потужним сигналом солідарності з керівництвом України, яке перебуває в скрутному становищі. Зокрема, раніше усі посольства країн ЄС повідомляли про рішення залишитися в Києві.

Раніше Матернова розповідала, що багато хто з її українських та іноземних друзів і колег із Делегації ЄС живуть у холодних квартирах, а дехто ночує в неопалюваних укриттях.

А посол Німеччини в Україні Борис Руге розповів, як Росія погрожувала перед приїздом до Києва німецького канцлера Фрідріха Мерца.