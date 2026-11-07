Посолка ЄС про ракетний удар РФ: життя в Києві стає дедалі важчим

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, коментуючи останній ракетний удар РФ по українській столиці, заявила, що життя у Києві стає дедалі важчим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломатка написала у своєму Facebook.

Матернова вказала, що минулої ночі Росія запустила по Україні серії з близько 40 балістичних і крилатих ракет та 172 безпілотників, причому найбільше постраждали столиця та Київська область. Удари було завдано по 24 об’єктах.

"Життя в Києві стає дедалі важчим. Зима ще не вступила повною мірою, а в багатьох людей вдома вже немає водопроводу. Електропостачання відключається на години, як вдень, так і вночі", – зазначила вона.

При цьому Матернова розповіла, що в готелі, де вона проживає, встановлені потужні генератори, але багато хто з її українських та іноземних друзів і колег із Делегації ЄС живуть у холодних квартирах, а дехто ночує в неопалюваних укриттях.

"А вранці я бачу їх в офісі, де вони працюють над проектами, що фінансуються ЄС по всій Україні, або над питанням вступу України до ЄС. Я досі дивуюся, де вони знаходять сили встати вранці й піти на роботу після такої ночі", – додала дипломатка.

Вона наголосила, що попри російські удари життя у Києві не зупиняється.

"Протягом майже п’яти років повномасштабна війна, розв’язана Росією, показала нам, скільки речей ми вважаємо самозрозумілими, коли живемо в мирі. Вода з крана. Тепла кімната. Повноцінний нічний сон. І як швидко ми можемо втратити все це", – резюмувала Матернова.

Російські війська у ніч на 7 листопада вдарили балістикою по Києву.

За останніми даними, у Солом'янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. Постраждали 6 людей, серед них 14-річна дитина.