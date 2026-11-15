Матернова рассказала, как Делегация ЕС работает в условиях усилившихся российских атак

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как сотрудники Делегации ЕС работают в условиях усиления российских атак на украинскую столицу.

Об этом она рассказала в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Сейчас делегация укрепляет свои наружные стены мешками с песком. В коридорах разместили мягкие сиденья, которыми сотрудники могут пользоваться во время воздушных тревог, рассказала посол ЕС. Есть раскладные кровати и дополнительные душевые кабины.

"Я считаю, что это предупредительные выстрелы. Россияне становятся все более дерзкими и безжалостными. Интенсивность атак намного выше, чем в прошлом году, а отключения электроэнергии происходят раньше. В нашем здании не было воды. Слабым местом современного города является его канализационная система", – сказала Матернова.

Также Катарина Матернова рассказала, что во время российских ударов она спит на матрасе в ванной комнате своего гостиничного номера.

По словам посла ЕС, стратегической целью правителя Кремля Владимира Путина является уничтожение ЕС. А последние угрозы в адрес посольств, работающих в Киеве, она считает сделанными в надежде, что некоторые дипломаты из стран "глобального юга" могут покинуть Украину.

Впрочем, большинство послов отмечают, что их дальнейшее присутствие является мощным сигналом солидарности с руководством Украины, которое находится в сложной ситуации. В частности, ранее все посольства стран ЕС сообщали о решении остаться в Киеве.

Ранее Матернова рассказывала, что многие из её украинских и иностранных друзей и коллег из Делегации ЕС живут в холодных квартирах, а некоторые ночуют в неотапливаемых убежищах.

А посол Германии в Украине Борис Руге рассказал, как Россия угрожала перед приездом в Киев немецкого канцлера Фридриха Мерца.