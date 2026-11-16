На виборах керівника Гагаузії визначились кандидати другого туру

До другого туру виборів керівника (башкана) Гагаузії у Молдові вийшли незалежний кандидат, колишній генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло та кандидат від Партії соціалістів Федір Гагауз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Nokta.

Стояногло, колишній суперник Маї Санду на виборах президента, набирає 38,44 % голосів – за нього проголосували 18 136 виборців.

На другому місці опинився кандидат від Партії соціалістів Федір Гагауз із 24,22 % (11 426 голосів).

Третю сходинку посів незалежний кандидат Корнел Дудник із 15,59 % (7 354 голоси), на четвертій – незалежна кандидатка Іванна Кьоксал з підтримкою 11,05% виборців (5 216 голосів).

Загалом виборці могли обирати серед 8 кандидатів.

Явка виборців становила всього 37,60%. Свій вибір зробили 48 749 мешканців автономії.

Для порівняння: на минулих виборах башкана навесні 2023 року, коли Гагаузія вперше зіткнулася з масовим підкупом виборців, проголосувало 57 019 виборців, або на понад 8 тисяч більше.

Голосування у другому турі відбудеться 29 листопада.

Посада башкана Гагаузії стала вакантною у серпні, коли Народні збори констатували припинення повноважень Євгенії Гуцул.

Гуцул була засуджена у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор" до 7 років позбавлення волі.

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