У молдовській Гагаузії офіційно оголосили вакантною посаду очільника регіону

Місцевий парламент автономного регіону Гагаузія оголосив вакантною посаду керівника (башкана) регіону, яку раніше обіймала засуджена Євгенія Гуцул.

Про це повідомляє Nokta, пише "Європейська правда".

Депутати Народних зборів Гагаузії на голосуванні 17 серпня ухвалили рішення про те, що посада керівника регіону є вакантною.

Виконувач обов'язки очільника регіону Ілля Узун перед голосуванням закликав депутатів не квапитись і зачекати на фінальне апеляційне рішення щодо попередньої керівниці Євгенії Гуцул у Вищій судовій палаті.

Дату виборів нового башкана поки не визначили. Спікер Валентин Гайдаржи раніше допускав, що їх можуть організувати в один день з виборами до Народних зборів 15 листопада.

Нагадаємо, рік тому попередню очільницю регіону від партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.

У травні за підсумками апеляційного розгляду рішення підтвердили.

Повноваження парламенту Гагаузії закінчилися ще в листопаді 2025 року, а нові вибори досі не відбулися через конфлікт з Кишиневом щодо виборчого законодавства. Росія намагається використати цю ситуацію, щоб перетворити Гагаузію на інструмент дестабілізації Молдови.

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