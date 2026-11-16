На выборах главы Гагаузии определились кандидаты второго тура
Во второй тур выборов главы (башкана) Гагаузии в Молдове вышли независимый кандидат, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Nokta.
Стояногло, бывший соперник Майи Санду на президентских выборах, набрал 38,44 % голосов – за него проголосовали 18 136 избирателей.
На втором месте оказался кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз с 24,22 % (11 426 голосов).
Третье место занял независимый кандидат Корнел Дудник с 15,59 % (7 354 голоса), на четвертом – независимая кандидатка Иванна Кёксал, получившая поддержку 11,05 % избирателей (5 216 голосов).
Всего избиратели могли выбирать из 8 кандидатов.
Явка избирателей составила всего 37,60 %. Свой выбор сделали 48 749 жителей автономии.
Для сравнения: на прошлых выборах башкана весной 2023 года, когда Гагаузия впервые столкнулась с массовым подкупом избирателей, проголосовало 57 019 избирателей, или более чем на 8 тысяч больше.
Голосование во втором туре состоится 29 ноября.
Должность башкана Гагаузии стала вакантной в августе, когда Народное собрание констатировало прекращение полномочий Евгении Гуцул.
Гуцул была приговорена по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор" к 7 годам лишения свободы.
Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла её "оккупировать" и что следует делать Украине