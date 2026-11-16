Исполнение песни о Косове вызвало дипскандал на открытии форума в Брюсселе

Косово требует объяснений от Брюсселя после того, как 15 ноября на открытии Форума по вопросам расширения ЕС прозвучала сербская националистическая песня "Ой, Косово, Косово".

Об этом в соцсети Х написал посол Косова в Брюсселе Агрон Байрами, сообщает "Европейская правда".

Байрами подчеркнул, что песня содержит явные политические претензии в отношении территории Республики Косово, а ее включение в программу официального мероприятия Европейской комиссии, посвященного расширению, единству и добрососедским отношениям, является неприемлемым.

"Республика Косово ожидает от Европейской комиссии и комиссара Коса немедленных объяснений относительно того, как был выбран и утвержден этот репертуар. Европейские ценности, добрососедские отношения и авторитет процесса расширения ЕС несовместимы с предоставлением платформы для иредентистских претензий в отношении страны, стремящейся вступить в ЕС", – написал Байрами, который также является главным переговорщиком Косова по вопросам диалога с Сербией.

По сообщениям косовских СМИ, на вечер 15 ноября было запланировано выступление Молодежного оркестра Западных Балкан вместе со словенской музыкальной группой "Капобанда". И именно словенская группа исполнила сербскую националистическую песню "Ой, Косово, Косово".

Scandalous: Serbian nationalist song against Kosovo performed on the eve of the EU Enlargement Forum, led by Marta Kos https://t.co/WyChQI8Gg8 – Muhamet Hajrullahu (@MetiHajrullahu) November 15, 2026

Эту песню написал в 1989 году сербский композитор и певец Любомир "Люба" Манасиевич во время празднования 600-летия Косовской битвы 1389 года. В конечном итоге она была записана в 1990 году, а впоследствии стала особенно популярной в сербском националистическом дискурсе по поводу Косова.

Форум, организованный Европейской комиссией, призван обсудить будущее расширение ЕС, реформы, безопасность и европейскую перспективу стран региона.

В мае этого года Косово призвало ЕС наконец предоставить ему статус страны-кандидата.

15 декабря 2022 года Косово официально подало заявку на полноправное членство в Европейском союзе.

Пять стран ЕС до сих пор не признают Косово – как и Сербию, которая также стремится стать членом Евросоюза.