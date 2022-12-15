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Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

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Четвер, 15 грудня 2022, 15:32

Косово 15 грудня офіційно подало заявку на повноправне членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда"

У Празі прем'єр-міністр Косова Альбін Курті передав заяву Приштини Мікулашу Беку, міністрові з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

14 грудня лідери Косова підписали документ заявки і назвали момент "історичним".

Косово - остання країна в регіоні Західних Балкан, яка подає заявку на отримання статусу кандидата. Однак, на відміну від інших країн регіону, випадок Косова специфічний, оскільки на членство претендує країна, яка не є визнана п’ятьма державами Євросоюзу. Цими державами є Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Сербія з гнівом відреагувала на намір Косова подати заявку на вступ до ЄС, і офіційні особи заявили, що проситимуть п'ять країн ЄС, які не визнали Косово, а також Угорщину, заблокувати ініціативу в Брюсселі. 

У той же час у ЄС напередодні досягли попередньої згоди про запровадження безвізу з Косовом.

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Косово Вступ до ЄС

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