Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС
Четвер, 15 грудня 2022, 15:32
Косово 15 грудня офіційно подало заявку на повноправне членство в Європейському Союзі.
Про це повідомляє "Європейська правда"
У Празі прем'єр-міністр Косова Альбін Курті передав заяву Приштини Мікулашу Беку, міністрові з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.
🇽🇰PM @albinkurti in Prague handing over Kosovo's application for EU membership. This is only the beginning of many efforts coming to Kosovo, a great battle that will consolidate Kosovo's belonging in Euro-Atlantic structures.->Good luck! pic.twitter.com/PVhMA5GToG— Suzana Starikov (@Intetyst) December 15, 2022
14 грудня лідери Косова підписали документ заявки і назвали момент "історичним".
Косово - остання країна в регіоні Західних Балкан, яка подає заявку на отримання статусу кандидата. Однак, на відміну від інших країн регіону, випадок Косова специфічний, оскільки на членство претендує країна, яка не є визнана п’ятьма державами Євросоюзу. Цими державами є Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.
Сербія з гнівом відреагувала на намір Косова подати заявку на вступ до ЄС, і офіційні особи заявили, що проситимуть п'ять країн ЄС, які не визнали Косово, а також Угорщину, заблокувати ініціативу в Брюсселі.
У той же час у ЄС напередодні досягли попередньої згоди про запровадження безвізу з Косовом.