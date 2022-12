Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Косово 15 грудня офіційно подало заявку на повноправне членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда"

У Празі прем'єр-міністр Косова Альбін Курті передав заяву Приштини Мікулашу Беку, міністрові з європейських справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

🇽🇰PM @albinkurti in Prague handing over Kosovo's application for EU membership. This is only the beginning of many efforts coming to Kosovo, a great battle that will consolidate Kosovo's belonging in Euro-Atlantic structures.->Good luck! pic.twitter.com/PVhMA5GToG