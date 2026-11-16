Глава МЗС Литви: вести переговори про щось, крім агресії РФ, – це пастка

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що проведення переговорів з Росією щодо європейської архітектури безпеки та інших питань, не пов’язаних з її агресією проти України, є пасткою, в яку європейці не повинні потрапити.

Про це він сказав перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Литви переконаний, що будь-яким переговорам про безпеку в Європі з Росією мають передувати встановлення режиму тиші на фронті в Україні та домовленості про тривалий мир. Він застеріг, що паралельні обговорення цих питань можуть затягнути Європу у російську пастку.

"Я цілком згоден, що це пастка – вести переговори про щось інше, ніж сам факт агресії Росії проти України. Ми маємо це зупинити, домогтися припинення вогню, домовитися про тривалий мир, узгодити, якими будуть гарантії для України. І лише тоді ми зможемо почати обговорювати інші домовленості, але не паралельно", – наголосив Будріс.

Дипломат заявив, що Європа не потребує нової безпекової архітектури, яку пропонує Росія. Він вказав на те, що Москва неодноразово порушувала попередні домовленості.

"Паралельні переговори – це саме те, чого прагне Росія: починаючи з кінця 2021 року, тобто фактично п’ять років тому, пізньої осені, вони хочуть вигнати американців з Європи. Вони хочуть, щоб інфраструктура НАТО була скорочена до рівня 1997 року. Ми всі знаємо, чого вони хочуть. Чому ми маємо це їм надавати? Особливо зараз, коли вони порушили всі правила та власні зобов’язання", – зазначив глава МЗС Литви.

Він додав, що ЄС натомість має зосередитися на підтримці України та її шляху до членства в Євросоюзі.

"Україні під час цих переговорів потрібні вагомі аргументи. І, звісно, найвагомішим аргументом є сильні позиції на лінії фронту", – додав міністр, закликавши ЄС застосувати всі наявні інструменти для продовження фінансової підтримки Києва.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що вимоги Росії, які вона виставляє до України під час перемовин щодо мирного врегулювання є абсурдними, а першочерговим завданням переговорної команди має бути досягнення припинення вогню.

ЗМІ повідомляли, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв про небезпеку перегляду архітектури безпеки в Європі, якого прагне Росія.