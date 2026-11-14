Зеленський: ідея переглянути архітектуру безпеки в Європі небезпечна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі, і це небезпечно.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час нещодавніх переговорів американська сторона піднімала питання зміни архітектури безпеки в Європі, яких хоче російська сторона.

"На мій погляд, це може бути небезпечно. Я про це говорив раніше і попередив нашу команду про це теж. Це не повинно бути головною аджендою, і не повинно йти від України. Але, я вважаю, що саме на цю адженду американці затягували "рускіх", тому що "рускіє" зацікавлені саме в цьому – переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі", – розповів Зеленський.

Він відзначив, що його занепокоєння підкреслюють і підтверджують ті небезпечні сигнали, які напередодні були від Путіна щодо кордонів.

"Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі. Це небезпечно, бо, на мій погляд, через такі речі якраз і починаються війни або ескалації. Я контактував з "нордіками", з іншими європейцями і сказав, що їм потрібно до цього дуже серйозно ставитися, і вони саме так до цього і ставляться всі", – сказав президент.

Він припустив, що саме ідею зміни безпекової структури в Європі у 2021 році Путін привозив Байдену. За словами президента, ініціатива Путіна передбачала "перерозподіл сил в Європі та світі, послаблення або відведення військ НАТО, виведення американських військ".

"Будь-які подібні зміни дуже небезпечні. По-перше, Росія точно не може вирішувати за всі суспільства, які входять в НАТО. По-друге, якщо Росія хоче прибрати сили, які стоять на захисті, то для чого? Думаю, Путін буде говорити про Фінляндію, Швецію. Впевнений, буде піднімати питання про Угорщину і присутність американців в країнах Балтії", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.