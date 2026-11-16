Глава МИД Литвы: вести переговоры о чем-либо, кроме агрессии РФ, – это ловушка

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что проведение переговоров с Россией по вопросам европейской архитектуры безопасности и другим вопросам, не связанным с её агрессией против Украины, – это ловушка, в которую европейцы не должны попасть.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Литвы убежден, что любым переговорам с Россией о безопасности в Европе должны предшествовать установление режима тишины на фронте в Украине и договоренности о прочном мире. Он предупредил, что параллельное обсуждение этих вопросов может втянуть Европу в российскую ловушку.

"Я полностью согласен, что это ловушка – вести переговоры о чем-то другом, кроме самого факта агрессии России против Украины. Мы должны это остановить, добиться прекращения огня, договориться о прочном мире, согласовать, какими будут гарантии для Украины. И только тогда мы сможем начать обсуждать другие договоренности, но не параллельно", – подчеркнул Будрис.

Дипломат заявил, что Европа не нуждается в новой архитектуре безопасности, которую предлагает Россия. Он указал на то, что Москва неоднократно нарушала предыдущие договоренности.

"Параллельные переговоры – это именно то, к чему стремится Россия: начиная с конца 2021 года, то есть фактически пять лет назад, поздней осенью, они хотят выгнать американцев из Европы. Они хотят, чтобы инфраструктура НАТО была сокращена до уровня 1997 года. Мы все знаем, чего они хотят. Почему мы должны им это предоставлять? Особенно сейчас, когда они нарушили все правила и собственные обязательства", – отметил глава МИД Литвы.

Он добавил, что ЕС, в свою очередь, должен сосредоточиться на поддержке Украины и ее пути к членству в Евросоюзе.

"Украине во время этих переговоров нужны весомые аргументы. И, конечно, самым весомым аргументом являются сильные позиции на линии фронта", – добавил министр, призвав ЕС задействовать все имеющиеся инструменты для продолжения финансовой поддержки Киева.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что требования России, которые она выдвигает к Украине в ходе переговоров о мирном урегулировании, абсурдны, а первоочередной задачей переговорной команды должно быть достижение прекращения огня.

СМИ сообщали, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия.