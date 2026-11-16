Глава МЗС Румунії проінформує колег з ЄС про "неприпустимі" тривоги та атаки дронів

Міністр закордонних справ Румунії Дан Нікулеску повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок проінформує колег про останні "неприпустимі" попередження щодо дронів та атаки безпілотників.

Про це Нікулеску сказав, прибувши на засідання Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, він має намір поінформувати колег про свіжі інциденти, пов’язані з безпекою, що сталися в Румунії.

"За останні 24 години ми отримали чотири попередження про дрони, а протягом вихідних було атаковано три судна. Це неприпустимо. Тож, гадаю, сьогодні я висловлюся з цього приводу дуже чітко. Я звернуся до наших колег та міністрів закордонних справ інших країн із проханням і надалі надавати допомогу Румунії, а також попрошу про координацію дій між НАТО та ЄС у цьому питанні", – констатував міністр.

Також він проінформує колег-міністрів про прискорення створення чорноморського центру безпеки після нещодавнього візиту голови Європейської комісії до Румунії, яка пообіцяла виділити 50 мільйонів для Румунії та Болгарії, щоб цей центр почав функціонувати якомога швидше.

Крім того, за словами Нікулеску, після засідання Ради ЄС у закордонних справах відбудеться додаткова зустріч з партнерами щодо безпеки у Чорному морі.

Нагадаємо, в неділю прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.