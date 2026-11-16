Глава МИД Румынии проинформирует коллег из ЕС о "недопустимых" тревогах и атаках дронов

Министр иностранных дел Румынии Дан Никулеску сообщил, что на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник проинформирует коллег о последних "недопустимых" предупреждениях, касающихся дронов, и атаках беспилотников.

Об этом Никулеску заявил, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, он намерен проинформировать коллег о недавних инцидентах, связанных с безопасностью, произошедших в Румынии.

"За последние 24 часа мы получили четыре предупреждения о дронах, а в течение выходных были атакованы три судна. Это недопустимо. Поэтому, думаю, сегодня я выскажусь по этому поводу очень четко. Я обращусь к нашим коллегам и министрам иностранных дел других стран с просьбой и в дальнейшем оказывать помощь Румынии, а также попрошу о координации действий между НАТО и ЕС в этом вопросе", – заявил министр.

Также он проинформирует коллег-министров об ускорении создания черноморского центра безопасности после недавнего визита председателя Европейской комиссии в Румынию, которая пообещала выделить 50 миллионов для Румынии и Болгарии, чтобы этот центр начал функционировать как можно скорее.

Кроме того, по словам Никулеску, после заседания Совета ЕС по иностранным делам состоится дополнительная встреча с партнерами по вопросам безопасности в Чёрном море.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку с использованием дронов на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.