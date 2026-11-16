Фінляндія пропонує ЄС запровадити санкції проти криптоактивів Росії

Фінляндія звернулася до Європейської комісії з пропозицією запровадити санкції проти криптоактивів, які підтримують воєнні зусилля Росії.

Про це в X повідомила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Фінляндії надіслала листа Європейській комісії з новими пропозиціями санкцій проти Росії, зосередженими на використанні Москвою криптоактивів.

За словами Валтонен, метою таких заходів є перекриття потоків криптовалют та звуження можливостей Росії фінансувати свою загарбницьку війну в Україні.

"Наші санкції проти Росії мають залишатися в силі навіть тоді, коли гроші знаходять нові шляхи для переміщення. Сьогодні я надіслала листа до Європейської комісії, в якому закликала до більш рішучих заходів на рівні ЄС проти використання криптоактивів, що підтримують російську військову машину. Ми маємо зупинити "військові криптовалюти" та позбавити Росію коштів на ведення війни", – написала Валтонен.

Криптовалюти вважаються одним із можливих способів обійти санкції, запроваджені західними країнами проти Росії, оскільки за їх допомогою можна переказувати кошти в обхід традиційної банківської системи.

5 листопада Єврокомісія провела зустрічі з представниками держав-партнерів, зокрема України, США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії, Південної Кореї, Норвегії та інших, щодо посилення контролю за виконанням санкцій проти Росії та протидії їх обходу.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 16 листопада має внести до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

Європейська комісія презентує комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії до наступного саміту лідерів ЄС, який відбудеться 26-27 листопада в Брюсселі.