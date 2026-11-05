ЄС і міжнародні партнери обговорять, як перекрити Росії фінансові канали обходу санкцій

Єврокомісія у четвер, 5 листопада, проводить зустріч з представниками держав-партнерів, зокрема України, США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії, Південної Кореї, Норвегії та інших, щодо посилення контролю за виконанням санкцій проти Росії та протидії їх обходу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили у пресслужбі Європейської комісії.

Основну увагу Єврокомісія та її партнери у світі приділять фінансовим операціям через треті країни, російському військово-промисловому комплексу, експорту енергоносіїв та діяльності тіньового флоту РФ.

У першій половині дня відбудеться 10-те засідання Групи високого рівня ЄС з питань обмежувальних заходів (High-Level Group on Union Restrictive Measures), яке проводить єврокомісарка з питань фінансових послуг Марія Албукерке.

Представники держав-членів ЄС та європейських інституцій розглянуть нові загрози, пов'язані з обходом санкцій, зокрема використання криптоактивів для проведення заборонених фінансових операцій.

Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством (OLAF) представить результати своєї роботи щодо виявлення схем обходу санкцій. Учасники також обміняються досвідом забезпечення виконання обмежувальних заходів ЄС.

У другій половині дня спеціальний представник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван проведе восьме засідання Форуму координаторів санкцій (Sanctions Coordinators Forum).

У ньому візьмуть участь представники держав ЄС та міжнародних партнерів – України, США, Великої Британії, Японії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії та Ісландії.

За інформацією Єврокомісії, учасники зосередяться на спільних зусиллях для подальшого обмеження фінансування Росії через платіжні мережі в третіх країнах.

Окремими темами стануть аналіз тенденцій і схем обходу санкцій російським військово-промисловим комплексом, експорт російських енергоносіїв та діяльність російського тіньового флоту.

За оцінками Єврокомісії, темпи зростання російської економіки істотно сповільнилися – з 4,9% у 2024 році до 1% у 2025 році. У 2026-2027 роках очікується збереження темпів зростання на рівні, близькому до стагнації. У ЄК також вказують, що висока інфляція, високі відсоткові ставки, підвищення податків, ризики націоналізації та загальна невизначеність призвели до тривалого заморожування інвестицій у Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", нещодавно Швейцарія синхронізувалася з 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії.

Тим часом Єврокомісія активно працює над підготовкою нового, 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але наразі невідомо, коли він буде презентований.

16 жовтня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в присутності президента України Володимира Зеленського анонсувала новий, 22 пакет санкцій проти РФ, а також запевнила, що санкції ЄС з Росії не знімуть до завершення війни.

Раніше повідомлялося, що санкції ЄС проти Росії дедалі більше зачіпають національні інтереси держав-членів, що ускладнює ухвалення нових санкційних пакетів.