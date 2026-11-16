Финляндия предлагает ЕС ввести санкции против криптоактивов России

Финляндия обратилась к Европейской комиссии с предложением ввести санкции против криптоактивов, поддерживающих военные действия России.

Об этом в X сообщила министр иностранных дел Элина Валтонен, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Финляндии направила письмо в Европейскую комиссию с новыми предложениями по санкциям против России, сосредоточенным на использовании Москвой криптоактивов.

По словам Валтонен, целью таких мер является перекрытие потоков криптовалюты и ограничение возможностей России финансировать свою захватническую войну в Украине.

"Наши санкции против России должны оставаться в силе даже тогда, когда деньги находят новые пути для перемещения. Сегодня я направила письмо в Европейскую комиссию, в котором призвала к более решительным мерам на уровне ЕС против использования криптоактивов, поддерживающих российскую военную машину. Мы должны остановить "военные криптовалюты" и лишить Россию средств на ведение войны", – написала Валтонен.

Криптовалюты считаются одним из возможных способов обойти санкции, введенные западными странами против России, поскольку с их помощью можно переводить средства в обход традиционной банковской системы.

5 ноября Еврокомиссия провела встречи с представителями государств-партнеров, в частности Украины, США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии, Южной Кореи, Норвегии и других стран, по вопросам усиления контроля за выполнением санкций против России и противодействия их обходу.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 16 ноября должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

Европейская комиссия представит комплексный 22-й пакет санкций против России к следующему саммиту лидеров ЕС, который состоится 26–27 ноября в Брюсселе.