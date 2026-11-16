В Угорщині зріс рейтинг партії прем'єр-міністра Мадяра

Підтримка угорської партії "Тиса" прем’єр-міністра Петера Мадяра зросла на 6 відсоткових пунктів порівняно з вереснем і сягнула 68% серед виборців, які визначилися з вибором, водночас рейтинг опозиційної партії Віктора Орбана "Фідес" знизився до 24%.

Про це свідчать результати опитування дослідницького центру 21 Kutatóközpont, про які повідомляє 24.hu, пише "Європейська правда".

За даними дослідження, у вересні підтримка "Тиси" серед виборців, які визначились з вибором, становила 62%, а "Фідес" – 26%. Зараз "Тису" підтримують 68%, а "Фідес", – 24%.

Найбільшого падіння зазнала підтримка партії "Наша батьківщина" (Mi Hazánk): її рейтинг знизився з 10% у вересні до 6% у листопаді.

Якщо враховувати все населення, "Тису" підтримують 56% опитаних, "Фідес" – 21%, а "Нашу батьківщину" – 7%. Ще 2% віддають перевагу іншим партіям, тоді як 14% не мають партійних уподобань.

Порівняно з вереснем у цій категорії підтримка "Тиси" зросла на 5 відсоткових пунктів, тоді як рейтинги "Фідес" і "Нашої батьківщини" знизилися на два пункти кожен.

Опитування проводили телефоном з 5 до 12 листопада серед 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна для всього населення Угорщини. Статистична похибка становить до 3 відсоткових пунктів, а для окремих підгруп може бути більшою.

Збір даних завершився минулого четверга, ще до останніх подій у справі колишнього міністра в уряді Орбана Міклоша Шестака, у рамках якої слідчі знайшли мільйони готівки, частину – закопану у лісі.

11 листопада суд у Будапешті постановив узяти під варту на один місяць Арона Орбана, молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також його співмешканку у справі про ймовірну допомогу громадянам В’єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.

Деталі читайте у статті "Європейської правди": 100 в’єтнамців проти Орбана. Як у Мадяра розслідують корупцію попередньої влади та що іде не так.